Bouwbedrijf Koenen failliet: veertien mensen op straat

Curator Martijn Versantvoort is druk bezig met de zaak, maar stelt dat het bedrijf zelf aangeeft dat de gestegen materiaalkosten een rol hebben gespeeld. ,,Projecten zijn een tijd geleden aangenomen, in de tussentijd stegen de kosten van het materiaal. Het is lastig om die dan door te berekenen.” Volgens hem spelen ziekte van werknemers en het regelen van vervangers ook een rol. ,,Dat is wat mij is doorgegeven.”