Dorpsoverleg Milheeze vergadert over energie, woningen en centrumplan

Deelplaats Boekel helpt wekelijks hulpbehoe­ven­de gezinnen: ‘Valse schaamte gaat bij ons snel voorbij’

BOEKEL - Wekelijks komen zestien of zeventien gezinnen gratis boodschappen doen bij de Deelplaats in Boekel. Het is een soort voedselbank, al mag die naam niet worden gebruikt. Op 12 mei wordt de nieuwe winkel officieel geopend.