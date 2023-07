Busje vliegt in brand op parkeerplaats in De Mortel, jongeren slaan alarm

Glow zet Weverijmu­se­um in Geldrop en molen in Mierlo in het licht

GELDROP-MIERLO - Lichtfestival Glow heeft dit jaar behalve in Eindhoven ook lichtprojecties in buurgemeenten Geldrop-Mierlo, Oirschot, Waalre en Best. In Geldrop is de keuze gevallen op het Weverijmuseum. In Mierlo is de molen een van de Glow-locaties.