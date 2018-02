Buurt baalt van ophef over plan De Rips

Verbeterplan

Eerder deze maand vroeg de fractie van Lokale Realisten & D66 zich af wat nu eigenlijk de winst van het aangepaste plan is. Want, zo stelde fractievoorzitter Ton Vogels, ‘met zes ton subsidie van de provincie wordt het nu mogelijk gemaakt dat aan de Jodenpeeldreef en vrij groot bedrijf kan komen, op een plek waar nu al jaren niets gebeurt’. Gisteravond toonde hij zich opnieuw kritisch over het plan.Ook in Provinciale Staten zijn kritische vragen over het plan gesteld.

Goede samenwerking

Buurtbewoonster Anke Nooijen sprak haar verbazing uit over die ‘vraagtekens’. ,,Juist omdat dit heel bijzonder is, een plan dat in goede samenwerking tussen boer en burgers tot stand is gekomen.” Volgens Nooijen is het bedrag dat met name de provincie bijdraagt ‘inderdaad heel veel gemeenschapsgeld’. ,,Maar het komt uit een regeling die juist bedoeld is om dit soort knelpunten op te lossen, niet om bijvoorbeeld een nieuwe stal te zetten."