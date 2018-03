Centrumplan Bakel moet nu concreet

BAKEL Een compact Sint Wilbertsplein met ruimte voor nieuwbouw voor bijvoorbeeld verenigingen, een Dorpsstraat met fraaie volwassen bomen, een Van de Poelstraat die is uitgegroeid tot dé 'versstraat' van Bakel en nieuwe woningen op een tiental plekken in het centrum .

Ad de Koning

Zo zou het dorpshart van Bakel er over een aantal jaren zomaar uit kunnen zien, zo bleek woensdagavond tijdens een bijeenkomst voor Bakelnaren in Gasterij De Gouden Leeuw. De bijeenkomst was belegd door De Stem van Bakel en de gemeente om het dorp bij te praten over het proces dat tot een vernieuwd, aantrekkelijker centrum moet leiden.

Dat traject is in september vorig jaar in gang gezet en wordt getrokken door twee ingehuurde 'dorpsregisseurs', Roger Kersten en Martine van Neer van Akro Consult. Volgens Kersten is Bakel nu bij de volgende fase aanbeland. ,,Dat betekent: concreet kijken naar de mogelijkheden: welke functies zijn op welke plekken gewenst."

Kersten spreekt van 'een spannende fase'. ,,Omdat het niet alleen van bijvoorbeeld ondernemers of de gemeente afhangt, maar vooral ook van de inwoners zelf. Partijen moeten gaan investeren, dat kost tijd. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat mensen bereid zijn in een bepaalde ontwikkeling te investeren, maar het nu simpelweg nog niet kúnnen."

Intiemer

Stedenbouwkundige Harvey Otten toonde de ongeveer tachtig aanwezige Bakelnaren een aantal 'praatplaatjes'. ,,Om niet gehinderd door regels en praktische bezwaren een doorkijk te geven", lichtte hij toe. Otten toonde onder meer een 'kleiner en intiemer' kerkplein. De oud-Gemertenaar opperde ook om de oude Bakelse kerkepaden nieuw leven in te blazen. Die zouden dan 'langzaam verkeer richting het centrum moeten verleiden'.

Onder de toehoorders waren er nog wel zorgen. Over de verkeersveiligheid bijvoorbeeld. ,,Waarom wordt er niet gehandhaafd? Nu hebben we een zebrapad in door iedereen genegeerd wordt en dat de gemeente nu wil verwijderen. Volgens mij is dat de wereld op z'n kop", merkte een Bakelnaar op.