Cursus grip op eigen leven voor inwoners van Gemert-Bakel en Laarbeek

Gemert-Bakel het omrijden waard, alleen de vraag is hoe

11:43 GEMERT-BAKEL - Natuurlijk, ze hebben het best goed voor elkaar in Gemert-Bakel. Zelfs de grootste zuurpruim moet erkennen dat de meeste voorzieningen in de zeven dorpen op orde zijn, dat er gebouwd wordt en dat alle kernen een gezond verenigingsleven kennen. En er is meer.