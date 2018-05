De Rips krijgt hondenuitlaatstrook

De aanleiding van deze maatregel van de gemeente Gemert-Bakel is een motie van het CDA in juli vorig jaar. Op verzoek van de coalitiepartij is geld opzij gezet voor hondenuitlaatstroken. Voor die in De Rips wordt 1000 euro begroot. In Milheeze komt er ook een, daar is Dorpsoverleg nog bezig een geschikte plek te vinden.