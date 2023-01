Den Bosch lanceert Bespaar Karavaan voor vragen over radiatorfolie

Waar een traditionele karavaan van hot naar her trekt om handelswaar te verkopen, is de Bossche Bespaar Karavaan gericht op het besparen van geld. Centraal staat een informatiemarkt waarbij organisaties als Eerste Hulp Bij Geldzaken en het Buurtteam meedenken bij alle vragen over het besparen van geld en energie. ,,Van antwoord op vragen over hoe je radiatorfolie goed aanbrengt, tot antwoord op vragen over op welke regelingen je recht hebt’’, aldus wethouder Mike van der Geld.

In totaal doen ruim dertig organisaties mee. Naast deze informatiemarkt is er ook een Bespaar Show onder leiding van Theo Verbruggen, is er een goochelaar en zijn er leuke prijzen te winnen. Voor alle bezoekers is er een gratis kop koffie en een lekkernij. De eerste editie vindt vrijdag 20 januari in BBS Haren, Donk en Reit plaats. Daarna volgen edities in de Hambaken, de Maaspoort, Rosmalen, Zuid, de Muntel, Nuland, de Aa-wijk en West.