Desde el Alma bij Zalige Zondagen

Niet alleen volks of populair repertoire maar ook Napolitaans, soms aangevuld met Engelstalige of Nederlandstalige nummers. De combinatie accordeon, gitaar en zang, soms tweestemmig, is niet zo gebruikelijk maar Desde el Alma laat horen dat het een prima combinatie is. Dat wordt nog eens versterkt doordat de drie leden hun verschillende muzikale achtergronden laten versmelten.