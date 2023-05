Dit is hoeveel winkels er zijn in Gemert-Bakel

‘Veel gehandicap­te bewoners van Fokus zijn te bang om te klagen, ze kunnen zomaar hun zorg en huis kwijtraken’

EINDHOVEN – Yvette den Brok praat moeilijk omdat ze spastisch is. Maar haar ogen spuwen vuur. Via de mail kan de Eindhovense glashelder uitleggen hoeveel er mis is bij Fokus, de organisatie die het mogelijk moet maken dat zij zelfstandig kan wonen met haar beperking. En Den Brok is bepaald niet de enige die daar tegenaan loopt.