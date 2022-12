Dit zijn de vier scenario’s voor Brabantse boeren in verhit debat over stallendeadline

Heuse stunt bij Helmond Sport: Streppel keert terug, nieuwe trainer is aanstaande

Het duurde ruim elf jaar, maar Jurgen Streppel (53) is weer terug waar hij ooit begon als speler én trainer: hij tekent vandaag naar verluidt voor 5,5 jaar (!) als technische baas bij Helmond Sport en wordt een sleutelfiguur in de ambitieuze promotieplannen. Óók de nieuwe trainer is bijna binnen.

15 december