Dribbelei-vijver Gemert wordt steeds groter

VideoGEMERT - Door afkalvende oevers wordt visvijver De Dribbelei in Gemert steeds groter. Hengelsportvereniging Ons Genoegen hoopt dat het probleem snel wordt aangepakt. ,,En dat is maar goed ook, want het wordt steeds gevaarlijker."

De leden van hengelsportvereniging Ons Genoegen in Gemert moeten het al jarenlang met lede ogen aanzien: de afkalving van de oevers van 'hun' Dribbelei-visvijver. De vissers hopen volgende week meer te horen over een mogelijke oplossing.

Ons Genoegen, met zo'n 600 leden een van de grootste verenigingen van Gemert, heeft de visvijver nu zo'n 35 jaar in erfpacht van de gemeente. ,,Het probleem is daar ook bekend, we zijn er al langer over in gesprek", vertelt voorzitter Huub Sterken. Vorig jaar besloot de gemeente de bodem te laten onderzoeken. De resultaten worden volgende donderdag in de politiek besproken. Tot die tijd is het stuk vertrouwelijk.

,,We weten ook niet wat daar in staat, maar we hopen op een goede oplossing", vertelt Sterken in D'n Opsteker, het tien jaar geleden gebouwde clubhuis. De vereniging heeft zelf ook wel eens onderzoek laten doen. Het probleem kan op verschillende manieren worden aangepakt, weet het bestuur inmiddels. ,,Met damwanden bijvoorbeeld, of met schuin aflopende oevers en meer aanplant."

Miljoen euro, of meer

Sportvisserij Nederland adviseerde vier jaar geleden om in elk geval aan de oostkant een flauw aflopende, natuurvriendelijke oever met daarin klei aan te leggen. Hoeveel een oplossing gaat kosten, is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt. ,,Als je het echt voor langere tijd wil oplossen, bijvoorbeeld met damwanden, gaat het flink geld kosten", denkt bestuurslid Andy Vervoort. ,,Dan heb je het misschien wel over een miljoen euro, of meer."

Dat de oevers zo snel afkalven, heeft volgens Sterken alles te maken met de waterstand. ,,Die kan in de zomer wel een halve tot een hele meter lager zijn dan in de winter." Een wandeling langs de oevers van de 2,3 hectare grote vijver maakt al snel duidelijk hoe groot het probleem is. ,,Kijk, zie je dat riet daar in het water? Dat was een paar jaar geleden nog de waterkant."

Gevaarlijke situaties

Doordat het water de grond onder de oever als het ware uitholt, ontstaan er volgens Sterken gevaarlijke situaties. ,,Niet alleen voor onze vissers, waaronder ook veel jeugdleden, maar ook voor wandelaars, kinderen met ouders. Als je niet uitkijkt kan het zomaar gebeuren dat een stuk oever wegzakt als je erop staat."