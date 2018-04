Een kasteelgracht vol met kliko's en afval in Gemert

GEMERT - Wat de bezoekers van Koningsdag in het Gemertse centrum bezielde is een raadsel, maar het resultaat zaterdagochtend was een kasteelgracht vol met afval.

In de gracht, die grenst aan het Ridderplein, dreven flessen, plastic bekertjes, bloembakken en zelfs kliko's.

,,Het is gisteravond gebeurd," vertelt een van de horeca-uitbaters van het Ridderplein, die niet met zijn naam in de krant wil omdat hij niet met deze daad geassocieerd wil worden. ,,Alles ging prima, het is lekker druk geweest. Er is verder niks gebeurd. Geen opstootjes. 's Nachts hebben we alles nog netjes geveegd en in die bakken gedaan. Die zouden vandaag worden opgehaald. Vandaar al die flessen die nu in de gracht liggen."

Een andere kastelein bevestigt het verhaal. ,,Ik heb de hele avond gerend, want het was heel druk. Maar er waren geen ruzies en er is niks gebeurd. Het zijn bovendien mijn bakken niet, dus ik voel me er ook niet verantwoordelijk voor."

Een derde horecamedewerker, die vrijdagavond niet aan het werk was, maar zelf op stap op het Ridderplein, vertelt: ,,Ik ging om half vier weg en toen waren er wel een aantal 16- en 17-jarigen nog op straat aan het herrie maken." Of die jongeren degenen zijn die het afval in de gracht gooiden, wist hij niet.

Hoewel de avond voor Koningsdag nachtbeveiliging aanwezig was op het plein vanwege alle apparatuur die er stond, was er in de nacht van vrijdag op zaterdag geen nachtbeveiliging meer op het Ridderplein.