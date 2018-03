Eerste uitslag Gemert-Bakel: CDA oppermachtig in Elsendorp

Verkiezingen LIVE: Jorritsma noemt opkomst in Eindhoven tragisch

22:31 EINDHOVEN - Gedurende deze dag houden wij u op de hoogte van het nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen én het referendum in de regio Zuidoost-Brabant. "Tragisch dat de opkomst in Eindhoven weer onder de vijftig procent uitkomt", zegt burgemeester Jorritsma. Hij liet woensdag zijn eigen werkkamer op het stadhuis als stembureau inrichten, een van de pogingen om de opkomst te bevorderen. "Ik vind het gewoon jammer dat we in Nederland zo moeten leuren en sleuren om mensen naar de stembus te krijgen."