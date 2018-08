Ei over Gemert-Feyenoord nog niet gelegd

Het bestuur van de Gemertse hoofdklasser is nog steeds met onder meer de gemeente in gesprek over de wedstrijdlocatie. De definitieve knoop wordt een dezer dagen doorgehakt. ,,We willen de wedstrijd heel graag op ons eigen sportpark spelen, maar het is nog even afwachten of dat ook daadwerkelijk kan", vertelt voorzitter Carlo Hazenveld, die de kans op 'fifty-fifty'schat.