Eigenwijs kastje van EasyIO in Gemert helpt energie besparen

GEMERT - Een centraal regelkastje en sensoren verspreid door het gebouw. Johan Schakenraad heeft met zijn EasyIO sinds 2011 vanuit Gemert tienduizenden van deze setjes wereldwijd verkocht. "Dat komt doordat ze eenvoudig via internet werken en bestaande systemen voor verwarming en luchtverversing aansturen. Vooral in kleinere bedrijfs- en schoolgebouwen kan er veel energie mee worden bespaard tegen een relatief lage investering. Ons systeem is daardoor veel voordeliger dan die van giganten als Siemens en Honeywell."

Schakenraad werd begin deze maand in Chicago ondernemer van het jaar tijdens de uitreiking van de internationale Control Trends Award. De 48-jarige ondernemer beschouwt deze en andere prijzen die hij toen kreeg als een kroon op zijn ondernemerschap dat dertien jaar geleden eigenlijk een valse start had. Op een moment dat hij kampte met ziekte van zijn vrouw en tegenslag in zijn gezin stuitte hij op onbegrip hierover bij zijn toenmalige werkgever. In een impuls nam hij ontslag en kwam hij zonder werk en inkomen te staan.

Vanuit die situatie wist hij een buitengewoon grote motivatie op te brengen om te slagen met een eigen bedrijf. „Mijn vrouw was destijds ernstig ziek maar in plaats van dat dat me ontmoedigde gaf haar onvoorwaardelijke steun me extra energie. We hebben samen heel hard geknokt voor de onderneming en genieten nu extra van het succes.”

Intussen heeft EasyIO in Gemert twaalf personeelsleden en dat wil Schakenraad graag zo houden. "Wij groeien op een andere manier. We hebben in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika inmiddels 300 distributeurs van onze producten. Door dat aantal te laten groeien en de verkoop door hen te stimuleren, stijgt onze omzet dit jaar al van 3 miljoen euro naar 4 miljoen en volgend jaar verwachten we een omzet van 6 miljoen euro. Dat gaat lukken zonder grote uitbreiding van ons personeelsbestand."

Over personeelsbeleid heeft Schakenraad een eigen opvatting. "Ik wil niet veel personeel en neem alleen mensen aan uit de directe omgeving die géén ervaring in de branche hebben. Ik heb in het verleden ondervonden dat die ervaring nadelig werkt op het innovatief karakter. Je kunt beter slimme mensen hebben die met een frisse kijk meedenken over hoe onze systemen moeten werken. Ik heb bijvoorbeeld een schoolverlater aangenomen die nu al een driedimensionaal systeem heeft ontwikkeld waarmee in één blik op het beeldscherm te zien is welke zones in ruimtes te warm en welke te koud zijn. Andere systemen werken met ingewikkelde rapportages over temperatuurverloop en luchtvochtigheid. Dat is teveel informatie voor gewone gebruikers, waardoor geen of te laat actie wordt ondernomen."

EasyIO richt zich vooral op kleine tot middelgrote gebouwen, zegt Schakenraad. "De grote bedrijven ontwerpen systemen voor grote gebouwen en vinden dat die ook maar in de kleine moeten worden gebruikt. Onze controllers zijn schaalbaar en houden dus rekening met kleinere gebouwen en kosten daardoor maximaal 500 euro met net zoveel of meer functionaliteit. Ik richt me dus op het midden- en kleinbedrijf en ik kijk naar schoolbesturen en ketens zoals The Body Shop en McDonald's. Daar zien ze de waarde van onze systemen in omdat vaak veel energie en dus geld is te besparen. Bovendien voldoen ze met onze apparaten aan de wettelijke voorschriften voor het energiebewust beheren van gebouwen."

De apparatuur van EasyIO werkt zoveel mogelijk met vrij te gebruiken software, zegt Schakenraad. "Ik kijk naar de jeugd, die wil niet betalen voor software. Dus we maken open platforms die op iedere computer of moderne telefoon gratis te downloaden zijn. Onze klanten kunnen die zelf naar believen inrichten. Het verdienmodel zit hem bij ons dus puur in de levering van de hardware."

Het ontwerpen en verbeteren van die hardware is waar de mensen van EasyIO zich mee bezighouden. Het bedrijf werkt samen met de Engelsman Mike Marston, een techneut die vanuit Kuala Lumpur de Aziatische poot van EasyIO bestuurt. Ook daar in Maleisië is een onderdeel van het bedrijf met onderzoek en ontwikkeling. De twee ontwerpen gezamenlijk de apparaten en laten die in serie produceren.