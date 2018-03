Elsendorpers lossen zelf leegstand stallen op

Simpel gezegd komt die proeftuin erop neer dat in het Elsendorpse buitengebied bewoners zélf wat gaan doen aan leegstand, met zo min mogelijk bureaucratie. Die leegstand is volgens Van Extel een groot probleem in haar gemeente. En niet alleen in Gemert-Bakel. De prognose is dat in heel Brabant over twaalf jaar zo'n kwart van alle stallen leegstaat.