Emotionele herdenking Kevin Brouwers door moeder en teamgenoten tijdens wedstrijd in Milheeze

De teamgenoten van Kevin, Milheezer Boys 3, spelen namelijk een competitieduel tegen Bruheze 3. Beide teams spelen met rouwbanden en houden een minuut stilte. Kevin was keeper bij de ploeg uit Milheeze. Het was afgelopen week nog niet zeker of de wedstrijd wel door zou gaan.

Kevin woonde in Milheeze. Hij werd vorige week zondag levenloos in het zwembad van de boerderij aangetroffen. In de buurt lag een bewusteloze 44-jarige man uit Lierop. Onlangs bleek uit onderzoek dat Kevin niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Over de oorzaak van Kevins dood is verder nog niets bekend.