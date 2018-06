Ergernis over 'lolbroeken' die glijbaan in Bakel vernielden

Dit weekend 26e Zeskamp in Bakel

7 juni BAKEL - In Bakel staat zaterdag 9 en zondag 10 juni de 26e Zeskamp op het programma. Het evenement bestaat uit 16 onderdelen en een rodedraadspel. In totaal komen er deze twee dagen 100 teams in actie om te bepalen wie het snelste, het slimste en het sterkste is.