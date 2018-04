Geen 4-5 jaar ploeteren om er tussen te komen

Zo'n zestig volwassenen en kinderen (van de 90 genodigden) hadden de uitnodiging enthousiast aanvaard en luisterden naar een uitstekende presentatie van Casper Kalb en Jeroen Eikelenboom. Daarmee kregen ze een prima beeld van het dorp als woonplek. In een korte quiz kregen de nieuwelingen onder meer te horen dat er 1535 inwoners waren, 205 bedrijven en 588 woningen. De Mortel is 1308 hectare groot en het hoogteverschil tussen twee uiterste plekken is 8 meter. In de presentatie werd verder duidelijk wat er voor hen wordt gedaan en wat ze zelf kunnen doen om er middenin te (komen) staan.

Kenmerkend waren daarbij de vijftien foto's, willekeurig gekozen, van Mortelnaren, die van oorsprong niet uit het dorp komen, en allemaal een prominente plek in besturen of verenigingen hadden.

Dorp leefbaar houden

,,En dat zijn er heel wat, ontdekten wij in het najaar na een korte inventarisatie op het terras," vertelde Kalb. Samen met enkele andere enthousiastelingen uit het dorp waren ze daarom tot deze dag gekomen. ,,Want ook het terras moet vol blijven, wil je het dorp leefbaar houden," vond Jos Huijbers.

,,Ik vind het moeilijk om de gemeenschap in te komen, al hoeft het van mij ook niet zo," vertelde alleenstaande moeder Janneke uit Utrecht die na haar scheiding twee jaar bij haar moeder in De Mortel had gewoond en nu een eigen plekje had. Elly uit Vlaardingen, die 21 jaar in Helmond woonde, voelde zich daarentegen juist heel welkom. Samen met haar man ging ze hun grootste wens, een vrijstaand huis met veel grond, verwezenlijken. Ook Michelle uit Blaricum vond het 'een ontzettend leuke plek om te wonen' en voelde zich na bijna twee jaar heel goed opgenomen. Wilco die uit Gemert was verkast, vond dat het contact nog wat moest groeien. ,,Het blijft allemaal nog een beetje bij 'goeiendag' zeggen," vond hij.