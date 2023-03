‘Geen sloop kasteel-kapel in Gemert vanwege de vleermuizen’

Koeman haalt Veerman vanuit PSV naar Oranje

Joey Veerman is alsnog opgeroepen voor de twee wedstrijden die het Nederlands elftal deze week speelt, tegen Frankrijk en Gibraltar. De middenvelder van PSV zat in de voorselectie van Oranje en niet bij de definitieve ploeg. Nu komt er voor hem toch een plekje vrij omdat Frenkie de Jong geblesseerd is.