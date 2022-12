Geen toeterende Marokkanen bij De Draak, wel twee Franse fans met vlaggen

Terwijl net voor het einde van de wedstrijd de Fransen de boel op slot gooiden met 2-0, maakten de politie zich met drie busjes vol ‘personeel’ op voor mogelijke ongeregeldheden. Een busje bij de Wilhelminabrug, een bij het station en eentje halverwege. Ze konden lekker in de warme busjes blijven, want de Marokkanen die de vorige keer nog massaal rond het station een feest vierden, bleven veelal weg.

Nu eigen feestje

Twee jonge Franse fans, Erwen en Armand, hadden in de binnenstad de wedstrijd gekeken. ,,De vorige keer vierden we nog met alle Marokkanen feest. Maar nu hadden we ons eigen feestje”, vertelt Erwen. En Armand vult aan: ,,Een mooie wedstrijd. Zondag gaan we denk ik in Amsterdam de finale kijken.”

Nog een wedstrijd

Samen springen ze met de Franse driekleur op de rand van de fontein van De Draak en wapperen met de vlag en juichen. Enkele auto's toeteren terug. Ondertussen had de politie in verschillende wijken in Den Bosch de ogen en oren open gehouden om te zien of Marokkaanse fans nog de straat op zouden gaan.

,,Ze krijgen nog een wedstrijd zaterdag om de derde en vierde plaats. En misschien is het nu wel te koud met vijf graden onder nul en is dat de reden dat ze weg blijven”, vertelt een van de politiemannen die op de been is.

