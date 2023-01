Geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht door koperdiefstal

De schade aan het spoor werd rond 10.45 uur ontdekt, waarna het spoor buiten dienst is gesteld. ProRail is momenteel bezig met een spoedreparatie. Dat duurt naar verwachting in ieder geval tot 13.15 uur.

Levensgevaarlijk

Het is de tweede keer in korte tijd dat er op deze plek koperdiefstal plaatsvindt. ProRail roept de daders op om zich te melden en van de spoorinfrastructuur af te blijven. „Koperdiefstal is levensgevaarlijk, levert weinig op en zorgt voor grote reizigershinder”, aldus de spoorbeheerder.

Eerder meldde ProRail nog dat koperdiefstal het afgelopen jaar juist historisch laag was. Waar tien jaar geleden nog ruim vijfhonderd keer per jaar een poging tot koperdiefstal gedaan werd, was er is 2022 maar twaalf keer hinder door koperdiefstal.

