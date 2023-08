Gemeente Gemert-Bakel moet in tweede halfjaar 54 statushouders huisvesten

Een pot met 21.000 steeltjes van verorberde appels en peren; niks is te gek voor het rariteiten­ka­bi­net van Jac

ASTEN-HEUSDEN - Hij maakt de gekste dingen, dat ontkent kunstenaar Jac Madou niet. Mensen zien het graag. Daarom bouwde hij in de coronaperiode een rariteitenkabinet in zijn Heusdense voortuin. Het trekt nog altijd best wat kijkers.