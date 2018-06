Gemeentelijk Compliment voor Bakelnaar Jan Lambregts

Hondje Vlekkie spoorloos na harde vuurwerk­knal in Gemert

16:15 GEMERT - Het hondje van Yvonne van den Elzen is van de schrik weggerend toen hij een harde vuurwerkknal hoorde in de straat Wijst in Gemert. Vermoedelijk is hij daarna door een onbekende gevonden en meegenomen. De eigenaresse van Vlekkie wil hem heel graag terug: ,,Hij was van mijn moeder, maar zij is 1,5 jaar geleden overleden."