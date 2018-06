Gemert-Bakel benadrukt het nog maar een keer: alleen supers in centrum

GEMERT-BAKEL - Supermarkten in Gemert-Bakel kunnen zich in de toekomst enkel en alleen in bestaande winkelgebieden vestigen.

Dat heeft de gemeente vastgelegd in een nieuw beleidsstuk, dat woensdagavond door de politiek is besproken. Met dat voornemen wil Gemert-Bakel voorkomen dat ontwikkelaars met plannen komen voor plekken waar de gemeente geen supermarkten wenst, zoals nu aan de Groeskuilen in Gemert.

De regel is nu nadrukkelijk vastgelegd in een nieuwe visie op de detailhandel in de gemeente. Daarin staat onder meer dat Gemert-Bakel 'sowieso terughoudend' omgaat met inititiatieven voor nieuwe winkels op 'perifere locaties'. De plek waar ontwikkelaar Reggestede nu twee supermarkten wil bouwen, aan de Groeskuilen, is wat de gemeente betreft zo'n plek.

Niet blij

Reggestede deed bij de bouwaanvraag voor de twee nieuwe winkels een beroep op door de gemeente opgestelde regels, die in juridisch opzicht voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Daardoor zag Gemert-Bakel zich tegen haar zin genoodzaakt om de benodigde vergunning te verlenen. De Ondernemersvereniging Gemert, een aantal collega-winkeliers en omwonenden waren daar niet blij mee en stapten naar de rechter. Die doet over enkele weken uitspraak.

,,In onze ogen hoeft detailhandel echt niet alleen in het centrum te zitten", stelde Toon Coopmans van de Dorpspartij woensdagavond. Volgens de Bakelnaar zorgen veel winkels in het centrum voor een te hoge parkeerdruk. ,,Als ik naar mezelf kijk, kwamen wij vroeger bij de Lidl in Deurne en in Gemert. Maar tegenwoordig komen we alleen nog maar in Deurne, omdat ik me mateloos erger aan de zoektocht naar een parkeerplaats in Gemert."

Beperkt

Het centrum van Gemert heeft een 'beperkte regionale functie', vindt de gemeente zelf. Dat betekent concreet dat de winkels in Hartje Gemert maar in beperkte mate publiek van buiten de gemeente trekt. Dat komt omdat er rondom Gemert genoeg grotere plaatsen met meer winkels liggen. ,,Vinden we dat ook genoeg of willen we juist meer?'', vroeg VVD'er Jan Vroomans zich hardop af.