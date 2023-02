Gemert-Bakel en Hove schikken in conflict over niet nagekomen ‘bepalingen’ in grondverkoop

De strijdbijl is begraven in het langlopende conflict tussen de bv Hove Beheer in Bakel en de gemeente Gemert-Bakel. Beide partijen hebben op voorstel van de rechtbank in Den Bosch een schikking getroffen in hun conflict.