Gemert-Bakel gaat het met louter vrouwelijke wethouders doen

Een college dat louter uit vrouwen bestaat, is zeldzaam in Nederland. De gemeente Ouder-Amstel (NH) had dat in de vorige periode. Daar is ook de burgemeester een vrouw. Volgens de vereniging van wethouders is bij de nu bekende colleges - velen zijn nog volop in coalitieonderhandeling - geen enkele met alleen vrouwelijke wethouders. En nu dan Gemert-Bakel als eerste, met wel een man als burgemeester.