Gemert-Bakel is 'ook een mooie plek'

videoGEMERT-BAKEL - Stefan Schevers (42) verruilt per 8 april de parochie H. Franciscus in Maasdriel en Zaltbommel voor de parochie H. Willibrordus in Gemert-Bakel. ,,Je hebt niet veel nodig om de waarachtigheid van het leven te ervaren."

Hij heeft er zeker zin in, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat hij nog niet per se weg had gehoeven uit de Bommelerwaard. ,,Ik voel me hier thuis, ken de mensen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik me in Gemert niet thuis ga voelen."

Schevers ontvangt in de statige pastorie in Hedel, pal naast de kerk die verkocht is en nu dienst doet als kunstopslagdepot voor het Jeroen Boschhuis in Den Bosch. Zelf is hij ook liefhebber van kunst. De muren in de pastorie hangen vol met werken van met name één kunstenaar: de in 2008 overleden Tilburgse schilder Richard van Dijk.

Kunst

,,Ik denk dat ik een werk of 25 van hem in bezit heb", vertelt Schevers, die de schilder nog kent uit de tijd dat hij in Tilburg studeerde. De veelal abstracte doeken van Van Dijk intrigeren hem mateloos. ,,Ze zijn niet zozeer mooi in esthetisch opzicht, maar hebben een weerbarstigheid die me aanspreekt. Er zitten meerdere lagen in, die corresponderen met de zoektocht naar wat mij maakt en waarom."

Omdat de pastor vooralsnog geen plek heeft om de schilderijen in zijn nieuwe parochie aan de muur te hangen, brengt hij ze voorlopig onder bij galerij-museum Bies in Aarle-Rixtel. Hij gaat eerst in de pastorie in Elsendorp wonen, om na een verbouwing naar de pastorie aan de Gemertse Kerkstraat te verkassen. ,,Een mooie plek om een zichtbare rol in de gemeenschap te vervullen."

Groot verschil

Zijn nieuwe parochie telt net als zijn huidige zeven dorpen. ,,Maar het verschil is toch wel groot, verwacht ik. De dorpen onderling verschillen hier nogal. Zo is Hedel een mengeling van Gelderland, Brabant en Holland en is Ammerzoden weer typisch Brabants, met veel carnaval en cafés. En er wonen hier veel protestanten."

Schevers groeide op in Esch, waar zijn vader diaken was en zijn moeder bij de gezinsvieringen hielp. ,,Ik ben wel opgegroeid met elke zondag naar de kerk. Mijn opa en oma waren boeren in Esch, van hen heb ik geleerd dat je niet veel nodig hebt om de waarachtigheid van het leven te ervaren."

Dat hij zelf voor een geestelijk leven zou kiezen, lag al van jongs af aan voor de hand. ,,Het heeft me altijd getrokken, al wilde ik aanvankelijk geneeskunde en psychiatrie gaan studeren." Na anderhalf jaar psychologie in Tilburg koos hij uiteindelijk toch voor een studie Theologie. ,,In eerste instantie niet om priester te worden. Ik wilde trouwen en pastoraal werker worden, of geestelijk verzorgende in een ziekenhuis. Pas later koos ik wél voor het priesterschap."

Discopastoor

Zijn inzet om jongeren bij de kerk te betrekken, leverde hem de geuzennaam 'discopastor' op. Schevers is van plan daar ook in Gemert werk te van te maken. Daarom is hij bijvoorbeeld van plan om in de pastorie een jongerenruimte in te richten. ,,Ik heb pas een nieuwe bank gekocht, mijn oude kan daar straks mooi komen staan."

Volledig scherm Stefan Schevers. foto ED © Marc Bolsius