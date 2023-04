Gemert compenseert kasteelheer Van de Laar ruimhartig elders in het dorp

Een broodje kaas mag ook best tijdens de Iftar

HELMOND - Als één woord vaak valt tijdens de gezamenlijke maaltijd woensdagavond aan het Helmondse Advocaat Botsplein, dan is het wel een woord verbinding. Al is de Ramadan de vastenmaand voor moslims, ook wijkbewoners die dat geloof niet aanhangen waren welkom bij de eerste maaltijd na zonsondergang in deze periode, de Iftar. 250 mensen van zeer verschillende pluimage verzamelden zich in een ‘uitverkochte’ tent op het Advocaat Botsplein.