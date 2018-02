Gemert krijgt er met kasteelplan een nieuw centrum bij

Het plan dat maandagavond in het kasteel gepresenteerd werd, is veelomvattend. Zo moet het nieuwe theater dat in de huidige theaterruimte van het kasteel moet komen, cultureel centrum De Eendracht gaan vervangen. De gemeente zou die vrijkomende plek aan de Sint Annastraat dan bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor woningbouw. Het nieuwe kasteeltheater moet ruim 300 stoelen gaan tellen.

Glazen wintertuin

Op de plek waar nu nog de kapel staat, moet een glazen wintertuin verrijzen, waarin de bestaande glas-in-loodramen worden hergebruikt. Die wintertuin kan ook als trouwlocatie worden gebruikt, waarbij bruidsparen in een bruidssuite in de donjon kunnen overnachten. De bestaande refter wordt gesloopt. Op die plek komt een brug richting Ridderplein, die vormt ook de toegang tot de ondergrondse parkeergarage die onder het kasteelplein komt.

Hotel

Het middelgrote hotel dat straks in de L-vormige burcht van het kasteel wordt ondergebracht, moet met ‘hoogpolig tapijt’ een gevoel van ‘weldaad’ oproepen. Het voormalige voetbalveld in het kasteelpark is in de ogen van de plannenmakers een prima plek voor een oranjerie, waar tentoonstellingen maar ook productpresentaties kunnen plaatsvinden. Op de eerste verdieping van die oranjerie is ruimte voor beginnende bedrijfjes of anders appartementen.