Gemert maakt zich op voor 21e Grooët Gímmers Dikteej

Bezwaren kasteelplan Gemert zwellen aan

11:38 GEMERT - Het kasteelplan van BL Huisvesting en The Attention Group kan in Gemert op steeds meer weerstand rekenen. Naast VELT en omwonenden van het veldje aan De Haag zien ook heemkundekring De Kommanderij en Stichting Schoorswinkel en Omgeving met name de woningbouw in het plan niet zitten.