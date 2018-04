Gemert stampvol voor historische optocht

Langs de route stonden of zaten toeschouwers rijen dik op zelf meegebrachte stoeltjes, in de felle zon. Sommige horecabazen hadden al hun stoelen naar buiten gesleept en deden goeie zaken. Hier en daar viel er zomaar iemand flauw. Ook voor de honderden deelnemers die voor de goede zaak zo'n kleine twee uur in de felle zon liepen of op een kar zaten, was het warm. Gekleed in maillots, te warme 'boerenkleding' en klompen met 'Noorse sokken' viel het waarschijnlijk niet mee.

Een van hen was Toon van Berlo uit Erp, -'sinds dinsdag 80 jaar'-, die samen met 'zunne maat' Harrie de hele tocht lang op een kar stropoppen maakte (samengepakte bosjes stro voor tussen dakpannen).

Van Berlo is al negentien jaar vrijwilliger bij het Boerenbondsmuseum en heeft er van alles gedaan. Hij geeft de binnenkomende spullen een goeie plek, maakt er tekstbordjes voor en veegt de boel wat bij. Hij is in het museum eigenlijk overal inzetbaar.

Boter en kaas

,,De eerste zeven jaar dat ik vrijwilliger was, heb ik klompen gemaakt en tegenwoordig zit ik in het boterfabriekske. Daar maken we van dertig liter melk een kilo boter. En van honderd liter melk tien kilo kaas...," vertelde hij voorafgaand aan de optocht enthousiast.

,,Vandaag in de optocht maak ik stropoppen die ze vroeger onder de dakpannen staken. Dat hield de sneeuw maar ook de tocht tegen."

Ook allerlei andere ambachten werden getoond, van schareslijper tot voddenman en van stropers tot melkventers. Prachtige ouderwetse kinderwagens, mooie bruidjes, nonnekes en veel forse paarden vol messing versierselen.

Liempde en Liessel