Gemertse oud-pastor Gerard Hogema overleden

GEMERT In Gemert is vrijdag afscheid genomen van oud-pastor Gerard Hogema. De voormalige deken van Gemert overleed op 31 maart op 88-jarige leeftijd.

De in Amsterdam opgegroeide Gerard Hogema was van 1984 tot 2001 respectievelijk pastor, pastoor en deken van zowel de St. Gerarduskerk als de kerk S.t Jan Onthoofding in Gemert. In laatstgenoemde kerk vond vrijdagochtend de uitvaart plaats, waarna Hogema is begraven op het kerkhof van de paters Spiritijnen bij het kasteel.

Pastor Hogema was graag gezien in Gemert. In 1946 ging hij als 17-jarige naar het klein seminarie van de Paters van de Heilige Geest (ook wel Spiritijnen genoemd) in Weert. Later volgde hij zijn priesteropleiding aan het groot seminarie van zijn congregatie op het kasteel in Gemert.

In 1958 werd hij priester gewijd. Hij kon toen nog niet bevroeden dat hij ooit nog eens naar Gemert zou terugkeren om als pastor in de parochie te werken. Na zijn priesterwijding werd Hogema benoemd tot leraar aan het klein seminarie in Hattem. Toen dat seminarie acht jaar later gesloten werd, ging Hogema in een aantal parochies in het bisdom Haarlem aan de slag.