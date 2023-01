Gérard (72) krijgt 13 meter hoge muur naast zijn balkon: ‘Ik krijg een stijve nek als ik daglicht wil zien’

Van experiment naar de praktijk: nieuwe Tongelreep in Eindhoven krijgt gevel van gerecycled plastic: ‘Mooi verhaal’

EINDHOVEN - Een gevel met tegels van gerecycled plastic is de blikvanger in het ontwerp voor het nieuwe zwemcentrum De Tongelreep in Eindhoven. Nog niet eerder werd het product, dat in Eindhoven is ontwikkeld, op zo’n grote schaal toegepast.

21 januari