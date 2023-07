Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gemert-Bakel vandaag

GGD-directeur Ellis Jeurissen stapt over naar jeugdzorg: ‘Ik ga goed op chaos’

EINDHOVEN - ,,Het is een puinhoop in de jeugdzorg in Nederland. Het klinkt misschien vreemd, maar dat trekt me aan. Tijdens de coronacrisis heb ik geleerd dat ik goed ga op chaos.” Was getekend, Ellis Jeurissen.