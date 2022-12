Getraumatiseerd oorlogsveteraan Ton van Hooff: ‘Zomaar in tranen overkomt me op de gekste momenten’

Niet voor iedereen is het een warme kerst; Lisa ontvlucht­te Oekraïne en mist haar ouders

NEW YORK - Het is een regenachtige woensdagavond als ik in een koffietentje aan het werk ben. De donkere stad wordt opgelicht door de kerstverlichting in de winkeletalages. Je voelt het; de feestdagen zijn weer in het vizier. Maar daar denk ik allesbehalve aan.

23 december