Gewonden bij ruzie bij discotheek Gemert; automobilist rijdt in op beveiligingsmedewerker

VIDEO Gemert sluit Boef in de armen

21 januari GEMERT - Geen woord over 'kechs' of excuses. Rapper Boef kwam in discotheek Time Out in Gemert maar voor één ding: een feestje maken. De fans hebben rapper Boef zijn misstappen vergeven. In een volle discotheek Time Out in Gemert stond Sofiane Boussaadia, zoals hij echt heet, in de nacht van zaterdag op zondag voor een uitgelaten publiek. De aangekondigde bierdouche, waartoe werd opgeroepen op internet, bleef beperkt tot een beetje fris dat de lucht in ging. Toch voldoende aanleiding voor een grote, brede begeleider van de rapper om even poolshoogte te nemen in het publiek.