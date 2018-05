Glamour in Gemert bij gala Commanderij College

Bouw bij Nazareth­kloos­ter Gemert start in oktober

19:00 GEMERT - Ontwikkelaars BL Huisvesting en A. van Schijndel Beheer bv starten in oktober met de herontwikkeling van het kloostercomplex Nazareth in Gemert. Ze doen dat omdat inmiddels meer dan zeventig procent van de in totaal 71 woningen in het plan is verkocht.