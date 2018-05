Goed koelen van groot belang bij snikhete Gemert City Run

GEMERT - Hop, hop, hop. Lichtvoetig als een kangoeroe springt Adriaan Dekkers in de verkwikkende schaduw van enkele bomen op en neer. De zweetdruppeltjes parelen van zijn voorhoofd. Als loper van de Gemertse Atletiek Club weet Dekkers maar al te goed dat een gedegen warming-up een must is wanneer je gaat hardlopen. Zelfs als het 'maar' de vijf kilometer-variant is van de Gemert City Run, zoals in zijn geval.