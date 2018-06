Handelse processie trekt weer door de regio: 'Na zondag weer met een schone lei beginnen'

Het is zaterdagochtend, 05.30 uur en een lichte nevel hangt nog om de H. Nicolaaskerk aan de Markt in Valkenswaard. Binnen worden vele kaarsjes aangestoken en buiten, op een bankje, zit Bart van Roij (28). Hij kijkt wat slaperig om zich heen, terwijl hij ondertussen wacht op twee vrienden met wie hij de tocht gaat ondernemen. Bart draagt een korte broek en een flesje icetea, zijn enige proviand: "Onderweg is genoeg te krijgen hoor." Bart loopt met twee vrienden mee voor de gezelligheid en niet 'voor kerkelijke gevoelens of zo'.

Zonden

Een bankje verder zit Niels van Gijsel (48) uit Aarle-Rixtel. Naast zich ligt een volle rugzak met daarin boterhammen, appels en een voetcréme tegen de eelt. Vorig jaar zag hij de processie in Lieshout aan zich voorbij trekken en dat deed de wandelaar wel wat: "Ik ben niet echt religieus, maar vond het heel mooi, ook met die paarden erbij. Ik loop alleen heen naar Handel, da's genoeg voor het vergeven van mijn zonden." En met een lach voegt hij toe: "Mijn schoonvader denkt daar trouwens heel anders over: die meent dat een voettocht naar Rome nog niet lang genoeg is voor mijn genade."

En dan is het 06.00 uur. De klokken van de kerk luiden en er klinkt muziek. Een grote stoet mensen zet zich in beweging. Her en der wordt het 'Kinderen van Maria' ingezet. Hevig geëmotioneerd staat Judith Mandigers (58) met haar hondje aan de Eindhovenseweg. Ze zwaait naar de vele bekenden die voorbij komen. "Eigenlijk kan ik dit niet aan. Ik heb 35 jaar meegelopen en heb zelfs 3 jaar lang de vlag gedragen. Nu lukt het wandelen me, om gezondheidsredenen, niet meer. Maar vanmiddag ga ik toch naar Handel: daar drinken we wat en gaan we naar de kerk om de Kroniek te zingen, dan eten we en ga ik weer terug naar huis. Nee, morgen kom ik niet om de stoet te onthalen. Dat vind ik te heftig. Ach, misschien doe ik het toch wel..."