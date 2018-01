Handelse vrouw: 'Geen oplichting maar zakelijk conflict'

Ripse varkenshouder wijzigt plan na bezwaren buurt

25 januari DE RIPS - Varkenshouder Heijligers-Van Gennip in De Rips wijzigt haar uitbreidingsplannen na bezwaren vanuit de buurt. Het bedrijf gaat nu bekijken of de gewenste nieuwe stal aan de Jodenpeeldreef 9 kan komen, in plaats van aan de eerder beoogde Jodenpeeldreef 2a. Het plan wordt nu op haalbaarheid onderzocht.