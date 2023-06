Heldere dag in Gemert-Bakel

Met weinig vrijwilli­gers is eenvoud het toverwoord bij wielercri­te­ri­um in de Peel: ‘Eindelijk gebeurt hier wat’

DEURNE - Het vlekkeloos verlopen van een wielerkoers valt of staat met vrijwilligers. Dat bewijst verkeersregelaar Jan van de Laar woensdagavond tijdens het avondcriterium in Zeilberg, van wielervereniging WVAN. Die Peelse club gedijt in bescheidenheid.