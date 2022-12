Honderden verhalen van Brabanders naar de nok van de Sint-Jan

Oud-voorzitter Schreuders van Supporters­ver­e­ni­ging PSV overleden

Voormalig voorzitter Ad Schreuders van Supportersvereniging PSV is op 86-jarige leeftijd overleden. Eerder dit jaar werd hij door de grootste fangroepering van PSV nog in het zonnetje gezet, omdat hij al meer dan zestig jaar lid was en mede aan de basis stond van de huidige supportersgroepering met 15.000 leden.

