Honderdjarig Bosch Belang schenkt de stad een bankje: ‘We willen alle Bosschenaren een zetel geven’

Dat zei fractievoorzitter en partijleider Paul van der Krabben zaterdagmiddag bij de viering van het honderdjarig jubileum in het bestuurscentrum. ,,We willen hiermee alle Bosschenaren een zetel geven”, sprak Van der Krabben. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch nam het bankje in ontvangst namens de gemeente.

Bosch Belang is een van de oudste lokale politieke partijen in het land. Toch is er in ieder geval nog eentje ouder dan Bosch Belang: Gemeentebelang Opmeer uit West-Friesland. ,,Die partij bestaat sinds 1919, net iets ouder dan Bosch Belang dus”, zei hoogleraar bestuursrecht Marcel Boogers die een praatje hield over het belang van lokale partijen.