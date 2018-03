Huiskamerconcert Binderin in De Mortel

Beau van Erven Dorens maakt diepe indruk met bezoek aan Bakelse hospice

14 maart BAKEL - De derde aflevering van de documentaireserie van Beau van Erven Dorens is gisteren door ruim 1 miljoen mensen bekeken. Zij zagen in Beau Five Days Inside hoe de RTL4-presentator werd overmand door emoties tijdens een verblijf in een hospice in Bakel. Het was een van de zes instellingen waar Beau vijf dagen en vier nachten verbleef.