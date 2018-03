Illegale bewoning in Gemert

Verkeer in Bakel: 'Zebrapaden weghalen? Zorg eens voor minder auto's'

27 maart BAKEL - Veel Bakelnaren zijn het verkeer in hun straat spuugzat, met name de bewoners van de Helmondsestraat. Dat is maandagavond klip en klaar tijdens een infoavond over verkeersveiligheid in het dorp. Bezoekers klagen voortdurend over de, in hun ogen, te grote hoeveelheid auto's en vrachtauto's in de Bakelse straten. Bovendien torpederen zij het voorstel van de gemeente Gemert-Bakel om twee zebrapaden op te heffen.