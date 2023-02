In Limburg heet de nachtbus tijdens carnaval de borrelbus

Streekvervoerder Arriva is ‘echt weer zoals vanouds’ voorbereid op nachtvervoer voor carnavalsgangers dit weekend, zegt een woordvoerder van de regionaal vervoerder. Arriva vervoert feestvierders in Noord-Brabant en in Limburg met bus en trein. In Limburg wordt het nachtvervoer rond deze tijd van het jaar omgedoopt tot vervoer in zogenoemde borrelbussen.

Die rijden zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari naar diverse stadsdelen en dorpen in Limburg, zegt de woordvoerder. Overdag zet Arriva ook extra vervoer in, zoals een extra rit of een extra lange bus. In Bergen op Zoom en omgeving (Noord-Brabant) rijden vier weken voordat carnaval officieel gevierd wordt al extra bussen vanwege de voorweekenden in de aanloop naar Vastenavend, zoals carnaval in Bergen op Zoom wordt genoemd.

Arriva kon twee jaar geen carnavalsdienstregeling uitvoeren door beperkingen vanwege de coronacrisis. Nu staan vervoerders weer paraat. ,,Dat was best een uitdaging gezien alles wat er speelt betreft personeelstekorten. We hebben achter de schermen met man en macht aan de dienstregeling gewerkt. Zo komen collega’s uit andere regio’s bijvoorbeeld helpen.” Dat soort uitwisselingen van personeel met andere regio’s doet Arriva wel vaker voor bepaalde evenementen, aldus de zegsvrouw.

Kaartjes voor het carnavalsvervoer zijn niet per se duurder geworden door de inflatie, anders dan door de algemene stijging van de prijzen. In Brabant kunnen carnavalsvierders met hun betaalpas in de bus betalen. ,,Dat is superinteressant als je alleen de bus neemt met carnaval”, aldus de woordvoerder. In Limburg kan dat nog niet overal, daar worden ook veel passe-partouts verkocht.

Op arriva.nl/carnaval staat alle informatie over het nachtvervoer.