Inburgeren in Gemert via tennis

Na bijna dertig jaar basketballen op veelal hoog niveau had ze een jaar of acht geleden wel even haar bedenkingen. ,,In het begin dacht ik: ik weet het niet, maar ik probeer het gewoon.” Niet veel later draaide Maaike van de Laar (45) al bardiensten in de kantine en sinds anderhalve week is ze voorzitter van de Gemertse Lawn Tennivereniging (GLTV), die dit jaar vijftig jaar bestaat.

,,Je ziet het vaak bij tennis: het is een sport die mensen ‘erbij’ doen, of waar ze rond hun veertigste mee beginnen als ze eerst iets anders hebben gedaan, bijvoorbeeld gevoetbald”, vertelt Wim Smulders (56), tot voor kort voorzitter van GLTV. Dat gegeven maakt dat het ledental ook bij de Gemertse tennisclub nogal eens wil schommelen. ,,Een jaar of tien geleden zaten we nog ruim boven de 800 leden, vandaag de dag zijn dat er zo’n 500.”

Tien banen

De tennisclub beschikt sinds tien jaar over tien banen op sportpark Molenbroek. ,,Die krijgen we in de regel goed gevuld, al zitten we op dit moment wel ruim in ons jasje”, geeft Smulders toe. Dat komt niet alleen omdat de populariteit van tennis ‘eigenlijk altijd in golfbewegingen gaat’, maar ook omdat kleine dorpen als Handel en De Mortel in de loop der jaren een eigen tennisplek hebben gekregen.

Volgens Van de Laar is het daarom van belang dat je als club zoveel mogelijk inspeelt op wensen en behoeftes van bestaande en potentiële leden. ,,Zo hebben we eerder al het zomerlidmaatschap ingevoerd.” Het bestuur wil ook bekijken of er op termijn padelbanen kunnen komen. Padel is een mix van tennis en squash die snel aan populariteit wint. ,,Als je daar een nieuwe doelgroep kan aanspreken, moet je dat zeker overwegen”, vindt Van de Laar.

Paviljoen

De Gemertse vereniging was elf jaar geleden de eerste tennisclub in Gemert-Bakel die geprivatiseerd werd. Tegelijk met een uitbreiding van het aantal banen is in die periode ook een nieuw paviljoen gebouwd. Die zelfstandigheid bevalt volgens Smulders prima. ,,We zijn redelijk zelfvoorzienend, met dank aan een actieve club vrijwilligers.” Wat ook scheelt: het bestuur hanteert al jaren een ‘vrij stringent reserveringsbeleid’. ,,We zetten niet alleen op papier geld opzij voor bijvoorbeeld groot onderhoud, maar houden onszelf daar ook echt aan.”

GLTV is bovenal een actieve, gezellige club, vindt Van de Laar. ,,Als je van buiten Gemert hier komt wonen en je wilt zo snel mogelijk inburgeren, dan kun je het beste bij GLTV komen tennissen.”