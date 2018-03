Inge van Dijk stemmenkanon in Gemert-Bakel

Trio strijdt om on­der­ne­mers­prijs Gemert/Laarbeek

21 maart GEMERT/LAARBEEK - Wie mag zich de nieuwe Ondernemer van het Jaar van Gemert-Bakel en Laarbeek noemen? Dat wordt zaterdagavond bekendgemaakt tijdens een groots opgezette feestavond bij NXT Events/Time Out in Gemert. De ondernemersprijs wordt - ondanks de naam - niet ieder jaar uitgereikt: de laatste keer was in 2013.